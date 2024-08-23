Захар Петров и Иван Дмитриев вышли в финал соревнований каноэ-двоек на чемпионате мира в Самарканде. Россияне заняли первое место в предварительном заезде на дистанции 1000 метров с результатом 3 минуты 43,703 секунды и напрямую попали в финальную часть турнира.