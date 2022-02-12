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  • Sergey Ivanov
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Можно ли есть картофель с ростками?

Можно ли есть картофель с ростками?

Почему он пророс зимой. Отвечает заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля, руководитель отраслевого центра прогнозирования научно-технологического развития по приоритетному направлению «Картофелеводство» ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.

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