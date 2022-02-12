Можно ли есть картофель с ростками?

Почему он пророс зимой. Отвечает заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля, руководитель отраслевого центра прогнозирования научно-технологического развития по приоритетному направлению «Картофелеводство» ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.