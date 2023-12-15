Наказание за экономические преступления должно быть экономическим – Титов

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Наказание за экономические преступления должно быть, в первую очередь, экономическим, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
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