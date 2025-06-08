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Спецназ «Анвар» уничтожает операторов БПЛА, поддерживая наступление в приграничье (ВИДЕО)

Спецназ «Анвар» уничтожает операторов БПЛА, поддерживая наступление в приграничье (ВИДЕО)

Спецназ «Анвар» уничтожает операторов вражеских БПЛА, поддерживая наступление в приграничье. На великобурлукском направлении в Харьковском приграничье спецназовцы поддерживают атаки штурмовиков ударами дронов на оптоволокне, уничтожая операторов дронов, их технику и позиции ВСУ.

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