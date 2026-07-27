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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буланов должен был удалить Барриоса, схватившего Умярова за шею в матче за Суперкубок, решила ЭСК: «Действие сопряжено с жестокостью»

Судья Евгений Буланов ошибочно принял решение не удалять полузащитника «Зенита»  Вильмара Барриоса в матче за Суперкубок России со « Спартаком » (1:1, пен.

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