Неймар не собирается покидать «ПСЖ» до 2027 года. Даже уход Месси на него не повлияет

В планы нападающего «ПСЖ» Неймара не входит смена клуба. Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, бразилец не собирается покидать парижскую команду до истечения срока действия контракта, рассчитанного до 2027 года.
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