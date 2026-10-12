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Смоленск 2.0

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Вратарь смоленского ХК «Славутич» встал во главе рейтинга Экстралиги

Вратарь смоленского ХК «Славутич» встал во главе рейтинга Экстралиги

Клим Гульковский оказался самым результативным вратарем сезона Вратарь смоленского хоккейного клуба «Славутич» Клим Гульковский возглавил рейтинг самых результативных вратарей Экстралиги.

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