Вратарь смоленского ХК «Славутич» встал во главе рейтинга Экстралиги

Клим Гульковский оказался самым результативным вратарем сезона Вратарь смоленского хоккейного клуба «Славутич» Клим Гульковский возглавил рейтинг самых результативных вратарей Экстралиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Вдову погибшего н...
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым