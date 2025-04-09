«Пусть сразу диплом выдадут, чего время терять»: в сети бурно обсуждают поступление в престижный ВУЗ Вали Карнавал, окончившую 9 классов

Алексей Смирнов Для нашей современности ничего удивительного. Разве важны сейчас знания? Деньги и хорошо подвешенный язык - всё. что нужно для карьерного роста.

valentina sergeeva Ректор ни перед кем не должен расстилаться, если он не взяточник.