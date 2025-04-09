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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Пусть сразу диплом выдадут, чего время терять»: в сети бурно обсуждают поступление в престижный ВУЗ Вали Карнавал, окончившую 9 классов

«Пусть сразу диплом выдадут, чего время терять»: в сети бурно обсуждают поступление в престижный ВУЗ Вали Карнавал, окончившую 9 классов

Интересная жизнь с Vera Star Свежая новость, которая многих позабавила, а кого-то — повергла в шок: блогерша Валя Карнавал без малейших проблем поступила в Финансовый университет при Правительстве РФ.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Для нашей современности ничего удивительного. Разве важны сейчас знания? Деньги и хорошо подвешенный язык - всё. что нужно для карьерного роста.
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11 час.
valentina sergeeva
Ректор ни перед кем не должен расстилаться, если он не взяточник.
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10 час.
Ина Куликова
Интересно, если мамзелька снимает &quot;никому не нужнъе ролики под музику&quot;, откуда миллион подписчиков? Тоже пустоголовъе? Да уже одно имечко ВАЛЯ Карнавал (примерно как ДАНЯ Милохин) отвращает от просмотра. ИМХО.
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4 час.
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