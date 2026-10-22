Краснодарский краевой суд назначил двум местным жителям 21 и 23 лет сроки 12 и 15 лет за поджог релейного шкафа на перегоне «Краснодар-Сортировочный — Лорис», совершённый 11 декабря 2023 года.
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