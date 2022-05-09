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В Мексике обсуждают меры после инцидента в аэропорту Мехико

В Мексике обсуждают меры после инцидента в аэропорту Мехико

Министерство внутренних дел Мексики проводит совещание по поводу поводу организации воздушного пространства столицы после инцидента 7 мая, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 9 мая на пресс-конференции в Национальном дворце.

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