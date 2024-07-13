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Общественная служба новостей

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Кабмин предложил ужесточить наказание за организацию вооруженного мятежа

Кабмин предложил ужесточить наказание за организацию вооруженного мятежа

Правительство России представило в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, направленных на изменение штрафов за участие в вооруженных мятежах в зависимости от степени вовлеченности и серьезности последствий.

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