Кабмин предложил ужесточить наказание за организацию вооруженного мятежа

Правительство России представило в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, направленных на изменение штрафов за участие в вооруженных мятежах в зависимости от степени вовлеченности и серьезности последствий.
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