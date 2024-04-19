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Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Первая арктическая экспедиция с участием московских школьников состоялась еще в 2009 году Столичным журналистам стало известно, что Большая арктическая экспедиция проходит сейчас в России, и ее участниками стали 14 человек из Москвы.

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