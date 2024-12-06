Самые необычные банкноты в истории

Банкноты концентрационного лагеря (Чехия)Эти банкноты нацисты создали для хождения внутри концентрационного лагеря Терезиенштадт, располагавшегося на территории бывшего гарнизонного города Терезин в Чехии, на берегу реки Огрже.
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