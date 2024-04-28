Песков рассказал о растущей панике в рядах ВСУ

Представитель Кремля также сказал, что Запад и Украина будут тестировать Россию «на слабо», но важно не поддаться этомуВ рядах Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения нарастает паника, Россия должна поддерживать нынешнюю динамику в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.