Представитель Кремля также сказал, что Запад и Украина будут тестировать Россию «на слабо», но важно не поддаться этомуВ рядах Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения нарастает паника, Россия должна поддерживать нынешнюю динамику в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
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