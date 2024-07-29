Глава МИД Израиля пригрозил Эрдогану судьбой Саддама Хусейна

Президенту Турции Реджепу Эрдогану после его угроз в адрес Израиля следует вспомнить судьбу президента Ирака Саддама Хусейна, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац 29 июля в социальной сети X (бывший Twitter).
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