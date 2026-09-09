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The Guardian: Мерц отменил разговор с Трампом после его поста о победе АдГ

The Guardian: Мерц отменил разговор с Трампом после его поста о победе АдГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом вскоре после того, как глава Белого дома опубликовал пост о победе партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт.

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