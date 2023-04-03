Живодера, выбросившего с 16 этажа трех кошек, приговорили к исправительным работам

Осужденный признал свою вину в расправе над тремя кошками в Калининском районе Новосибирска. Сегодня, 3 апреля, Калининский районный суд вынес приговор по делу Андрея Архипова, который жестоко расправился с тремя кошками 21 октября 2022 года.