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Живодера, выбросившего с 16 этажа трех кошек, приговорили к исправительным работам

Живодера, выбросившего с 16 этажа трех кошек, приговорили к исправительным работам

Осужденный признал свою вину в расправе над тремя кошками в Калининском районе Новосибирска. Сегодня, 3 апреля, Калининский районный суд вынес приговор по делу Андрея Архипова, который жестоко расправился с тремя кошками 21 октября 2022 года.

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