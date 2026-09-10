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Мировое обозрение

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Новости СВО 11 сентября: ВС РФ освободили Гоптовку и Зарубинку, ВСУ бегут с Днепропетровщины, Киев просит перемирие, а Москва ставит условие

Новости СВО 11 сентября: ВС РФ освободили Гоптовку и Зарубинку, ВСУ бегут с Днепропетровщины, Киев просит перемирие, а Москва ставит условие

Российские войска за сутки добились сразу нескольких значимых успехов на ключевых участках фронта. Группировка «Север» освободила в Харьковской области села Гоптовка и Зарубинка, заметно расширив зону безопасности вдоль границы с Белгородской областью.

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