Пушкинский музей выпустил каталог российских нагрудных знаков и жетонов XIX — начала XX века

ГМИИ им. А.С. Пушкина выпустил каталог, в котором опубликованы 358 российских нагрудных знаков и жетонов XIX — начала XX века.
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