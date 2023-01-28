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Плющев об «Автомобилисте»: «Очевидно одно: ошибки в учебно-тренировочном процессе. В игре нет надежности и настроения»

Владимир Плющев считает, что спад «Автомобилиста» обусловлен тренерскими ошибками.  – В этом сезоне все лидеры Востока попадали под затяжные спады, но проблема Екатеринбурга в том, что кризис пришел во второй половине зимы, перед стартом плей-офф.

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