Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что на площадке Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) европейские страны могут попрепятствовать мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Покончить с репут...
- А Мир в два этапа: ...
- А Разведка Эстонии ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым