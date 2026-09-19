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Европа может помешать мирному урегулированию на Украине – бывший дипломат Форд

Европа может помешать мирному урегулированию на Украине – бывший дипломат Форд

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что на площадке Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) европейские страны могут попрепятствовать мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

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