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Спички - не игрушка

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Вместо Берингова туннеля: Трамп перешёл к политике кнута в отношении Москвы

Вместо Берингова туннеля: Трамп перешёл к политике кнута в отношении Москвы

Казалось бы, еще недавно, в августе 2025 года, Дональд Трамп и Владимир Путин провели многообещающие переговоры в Анкоридже, где торжественно пожали друг другу руки, намечая контуры будущей «Большой сделки», геополитической разрядки и возвращения к прагматичному сотрудничеству и совместному управлению миром.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валентин Щербаков
Валентин Щербаков

Очень странно, что до сих пор мы состоим в таких радужных, доверительных отношениях с этим лживым мировым убийцей, палачом, террористом и неадекватным русофобом Трампом. Не надоело пресмыкаться перед этим зверьём и подонком, постоянно совершая такие политические ошибки, надеясь на честность и порядочность этого пиндосранца Трампа...

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Понятно, Трамп, неадекватный, злобный нарцисс,  очень обиделся на Путина. Он считал, что после всех его заверений и комплиментов в  адрес Путина,  наш Президент станет выполнять все его хотелки. Не дождался, очень обиделся и начал мстить. Если бы только мог, поступил бы, как с Мадурой.