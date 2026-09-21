Вместо Берингова туннеля: Трамп перешёл к политике кнута в отношении Москвы

Казалось бы, еще недавно, в августе 2025 года, Дональд Трамп и Владимир Путин провели многообещающие переговоры в Анкоридже, где торжественно пожали друг другу руки, намечая контуры будущей «Большой сделки», геополитической разрядки и возвращения к прагматичному сотрудничеству и совместному управлению миром.
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США не давят сильных, сыклявых душат.
Весь кооператив Озеро висит на ВВП, как репьи на тулупе, уговария его сдаться... Вот дожили, 'элиьы' против своего государства и народа...
В Анкоридже Путину даже бусы не подарили, а он то "повелся"....
Очень странно, что до сих пор мы состоим в таких радужных, доверительных отношениях с этим лживым мировым убийцей, палачом, террористом и неадекватным русофобом Трампом. Не надоело пресмыкаться перед этим зверьём и подонком, постоянно совершая такие политические ошибки, надеясь на честность и порядочность этого пиндосранца Трампа...
Понятно, Трамп, неадекватный, злобный нарцисс, очень обиделся на Путина. Он считал, что после всех его заверений и комплиментов в адрес Путина, наш Президент станет выполнять все его хотелки. Не дождался, очень обиделся и начал мстить. Если бы только мог, поступил бы, как с Мадурой.
Или ввести на них те же 500 % пошлины для США
А кто мешает отказаться поставлять в США урановую руду и удобрения?