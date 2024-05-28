Самые знаменитые рестораны советской Москвы

Для рядового советского гражданина поход в ресторан был недоступной роскошью. Причем закрытыми и «кастовыми» были не только фешенебельные заведения с безупречным обслуживанием, но и места с посредственной кухней и вороватыми официантами.
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