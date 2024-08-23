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Царьград

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"Путин планирует гигантскую мобилизацию". Bild ошибся в главном: Мужики сами встали на защиту России

"Путин планирует гигантскую мобилизацию". Bild ошибся в главном: Мужики сами встали на защиту России

Издание Bild сообщило, что президент России якобы "планирует гигантскую мобилизацию". По информации источника, Владимир Путин "может использовать наступление ВСУ в Курской области, чтобы призвать на службу больше граждан".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Как говорил Бисмарк?Есть тысячи способов разбудить русского медведя ,но я не знаю ни одного ,чтобы загнать его в берлогу!
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