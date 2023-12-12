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Добрый Мир

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В американском сенате объявили позором визит Зеленского

В американском сенате объявили позором визит Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не является для американцев достойной восхищения фигурой. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Фокс ньюс» заявил американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс.

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