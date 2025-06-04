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Царьград

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"Замысел раскрыт, штурм сорван": Превентивный удар русских военных помешал планам ВСУ – Марочко

"Замысел раскрыт, штурм сорван": Превентивный удар русских военных помешал планам ВСУ – Марочко

Русские артиллеристы сорвали наступление ВСУ в районе Тихого, Харьковская область. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о значительных потерях противника после своевременно раскрытого замысла.

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