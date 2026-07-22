Выгуливавший козу у Кремля москвич матом объяснил свой поступок

Основатель Армянского переулка (вообще-этот переулок известен еще с 16-го века. Имел разные названия) некто Лазарев. Привез семью из Армении в 18-ом веке. И дворником он не был. Много чего в переулке настроил хорошего. Школу, например. И с 18-го века люди стали называть переулок отчасти по его кличке. Росла там недалеко.🙂

Нина Комарова

Я разве где-то отметила, что он был дворником? Я что-то сказала плохое? Моя семья жила недалеко от Армянского переулка до выселения в "спальный район". Там ещё располагалась городская больница. Просто в мое детство там проживало много армян. И в школе, где училась моя сестра, тоже много было ребят из этого переулка. Хорошие были ребята. Моя любимая учительница французского языка была армянкой. Кстати, армяне очень способные к обучению иностранными языками, чего нельзя сказать про азербайджанцев. А дворниками практически всегда в Москве работали татары. У меня много было знакомых татар. Не поняла, к чему вы это написали.