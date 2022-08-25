Массовая драка с участием более 20 человек произошла в Москве

Один человек попал в больницу в результате массовой драки на севере Москвы. Инцидент произошел вечером в среду, 24 августа, на 2-й Магистриальной улице, сообщает «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии