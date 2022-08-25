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Массовая драка с участием более 20 человек произошла в Москве

Массовая драка с участием более 20 человек произошла в Москве

Один человек попал в больницу в результате массовой драки на севере Москвы. Инцидент произошел вечером в среду, 24 августа, на 2-й Магистриальной улице, сообщает «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

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