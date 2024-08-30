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Синоптики сообщили о погоде в Приморье в последний день лета

Синоптики сообщили о погоде в Приморье в последний день лета

Сегодня, 31 августа, погода в Приморском крае будет определяться активными фронтальными разделами. Синоптики рассказали жителям края о том, какую погоду ждать в последний день лета, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-слубу Примгидромета.

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