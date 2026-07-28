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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

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Новый подход к рекомендациям: в VK представили алгоритм, который учитывает будущие предпочтения пользователей

Новый подход к рекомендациям: в VK представили алгоритм, который учитывает будущие предпочтения пользователей

По результатам испытаний технология повысила точность подбора контента Исследователи AI VK Research разработали подход, позволяющий классическим рекомендательным алгоритмам учитывать не только текущие интересы пользователя, но и то, как рекомендации могут повлиять на его дальнейшие предпочтения.

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