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Автомобиль загорелся во дворе частного дома в Алматы

Автомобиль загорелся во дворе частного дома в Алматы

Алматинские огнеборцы ликвидировали пожар, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Сообщается, что ранним утром в Наурызбайском районе мегаполиса, во дворе частного жилого дома произошло горение легковой машины, с последующим переходом огня на хозяйственную постройку.

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