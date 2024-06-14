Автомобиль загорелся во дворе частного дома в Алматы

Алматинские огнеборцы ликвидировали пожар, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Сообщается, что ранним утром в Наурызбайском районе мегаполиса, во дворе частного жилого дома произошло горение легковой машины, с последующим переходом огня на хозяйственную постройку.