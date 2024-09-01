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Царьград

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Алаудинов рассказал трогательную историю о подарке "Ахмату" от игуменьи Серафимы

Алаудинов рассказал трогательную историю о подарке "Ахмату" от игуменьи Серафимы

Игуменья Ахтырского монастыря благословила бойцов "Ахмата" и преподнесла им подарок.Настоятельница православного женского Ахтырского монастыря подарила бойцам чеченского спецназа «Ахмат» чайный сервиз и передала свое благословение его командиру, генерал-майору Апти Алаудинову.

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