В Барнауле похитителя обуви опознали по кедам с красной подошвой

Росгвардейцам пришлось побегать за мужчиной, чтобы его задержать В Барнауле задержали 35-летнего жителя, который в магазине подменил свои старые кроссовки на новые кеды с красной подошвой и скрылся, сообщили в алтайском управлении Росгвардии.
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