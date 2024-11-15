В Барнауле похитителя обуви опознали по кедам с красной подошвой

Росгвардейцам пришлось побегать за мужчиной, чтобы его задержать В Барнауле задержали 35-летнего жителя, который в магазине подменил свои старые кроссовки на новые кеды с красной подошвой и скрылся, сообщили в алтайском управлении Росгвардии.