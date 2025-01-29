Средняя зарплата студента в Приангарье составила около 70 тысяч рублей

В начале 2025 года на рынке труда России наблюдается рост вакансий для молодых специалистов. Лидирующую позицию по числу предложений занимает сфера административного персонала, затем идут розничная торговля и услуги.
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