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Байрон Скотт: «Если бы в «Кливленде» не было Хардена, Леброн вернулся бы туда еще один раз»

Знаменитый игрок и тренер НБА Байрон Скотт назвал фактор, который повлиял на решение Леброна Джеймса отказаться от варианта с возвращением в « Кливленд ».

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