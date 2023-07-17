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36 очков Ди Джей Стюарда помогли «Филадельфии» обыграть «Новый Орлеан» в матче Летней лиги

36 очков Ди Джей Стюарда помогли «Филадельфии» обыграть «Новый Орлеан» в матче Летней лиги

Незадрафтованный выпускник университета Дьюк Ди Джей Стюард стал самым результативным игроком матча Летней лиги НБА «Новый Орлеан» – «Филадельфия» (114:117).

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