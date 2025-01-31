Трое русских погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне: детали трагедии

В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли трое обладателей российских паспортов. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила эту информацию и сообщила, что статус четвертого пассажира ещё находится на стадии проверки.
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