Медведев, сломавший в Казани тумбу для мяча, дисквалифицирован за оскорбление судей

Фото: fcorenburg.ru Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что вратарь «Пари НН» Никита Медведев дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей во время домашней игры 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).