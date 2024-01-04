Перуанская глубинка

Первая поездка в Перу состоялась с декабря 2010 года по февраль 2011, точнее то был трёхмесячный вояж по Кубе, Перу, Галапагосским островам, но за давностью лет он не стал менее интересным и познавательным.
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