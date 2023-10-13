Седьмой с начала года храм поставлен на кадастровый учет в Москве

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровом учете храмового комплекса Священномученника Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси в районе Зюзино (ЮЗАО) по адресу: Симферопольский бульвар, дом 32.
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