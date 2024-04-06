В жилом доме Татарстана прогремел взрыв, погибла женщина

Газовоздушная смесь взорвалась в квартире одного из домов в городе Нурлат в Татарстане. Разрушились наружные стены двухэтажного дома, на обоих этажах начался пожар, вспыхнули четыре квартиры, сообщили в МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии