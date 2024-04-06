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В жилом доме Татарстана прогремел взрыв, погибла женщина

В жилом доме Татарстана прогремел взрыв, погибла женщина

Газовоздушная смесь взорвалась в квартире одного из домов в городе Нурлат в Татарстане. Разрушились наружные стены двухэтажного дома, на обоих этажах начался пожар, вспыхнули четыре квартиры, сообщили в МЧС России.

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