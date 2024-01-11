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Australian Open. Квалификация. Финал. Корнеева сыграет с Бондар, Полина Кудерметова – с Ферро

Australian Open Мельбурн, Австралия 14 – 28 января 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Квалификация Финал Симона Уолтер (Швейцария) – Анастасия Захарова (Россия) Мария Тимофеева (Россия) – Присцилла Хон (Австралия) Анна Бондар (Венгрия) – Алина Корнеева (Россия) Полина Кудерметова (Россия) – Фиона Ферро (Франция)  .

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