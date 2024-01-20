Министр обороны Франции разрешил французам участвовать в конфликте на стороне Украины

Глава оборонного ведомства Себастьен Лекорню заявил, что Франция как демократическая страна не может запретить своим гражданам, не являющимся военными, добровольно отправляться на Украину, чтобы воевать на стороне Киева.
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