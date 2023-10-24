Сальдо назвал эвакуацию семей с детьми Киевом отвлекающим маневром

В Киеве сообщили о якобы начале принудительной эвакуации семей с детьми с правобережья Днепра. В качестве причины были обозначены военные действия в данном районе, рассказал в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.
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