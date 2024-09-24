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РИА Новый день

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«Адский» перекресток: в Златоусте задымился пешеходный переход

«Адский» перекресток: в Златоусте задымился пешеходный переход

Жители Златоуста боятся переходить дорогу по одной из улиц города. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на 8-й линии проспекта Гагарина в Златоусте пешеходы рискуют получить удар током при переходе по «зебре».

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