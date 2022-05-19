Климатическая повестка «Роснефти»

Экологическая повестка в последние годы вышла на первый план у российского бизнес-сообщества. Важность ESG-развития подтверждается на государственном уровне и не теряет своей актуальности в условиях жесткого санкционного давления на нашу страну.
Экологическая повестка в последние годы вышла на первый план у российского бизнес-сообщества. Важность ESG-развития подтверждается на государственном уровне и не теряет своей актуальности в условиях жесткого санкционного давления на нашу страну.
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