«В любом случае отношусь к Абаскалю с уважением»

Московский «Спартак» провел первый матч после отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. В конце прошлой недели испанца заменил в качестве исполняющего обязанности его помощник босниец Владимир Слишкович.
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