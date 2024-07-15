Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Одинцов
    По малым дронам давно пора стрелять из охотничих ружей  дробью. Она летит кучно,  не то что пуля.Хватит играть в п...
  • Vladislav Glotov
    Вопросов действительно немало. Но очень хотелось бы разобраться, то ли действительно высшее военное командование не в...Хватит играть в п...
  • Serg
    Как раз и хреново, что те только области, что обозначены. А как же Одесса??? А как же Киев с Киево- Печерской лаврой?...В Киеве нас ждёт ...

В Одессе начали ставить противодесантные укрепления. К чему бы это?

В Одессе начали ставить противодесантные укрепления. К чему бы это?

На побережьях Одессы и Черноморска вдруг стали устанавливать вот эти сооружения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх