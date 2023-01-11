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Мирошник о заявлениях Арестовича по Соледару: офис Зеленского «включил режим зализывания ран от поражения на этом направлении»

Мирошник о заявлениях Арестовича по Соледару: офис Зеленского «включил режим зализывания ран от поражения на этом направлении»

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя заявления Алексея Арестовича по Соледару, высказал мнение о том, что офис украинского президента Владимира Зеленского «включил режим зализывания ран от поражения на этом направлении».

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