kompensacii

21 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Вывод один, покупайте доллары.Центробанк предуп...
  • вячеслав харченко
    И сейчас руководствуются принципом "бог подаст".Пенсионной систем...
  • Konstantin Петров
    Летом в +30С резиновые перчатки на руках особенно эффективны, а маски успешно защищают от пыли, а так же сохраняют со...Штрафы за отсутст...

Турецкий эксперт назвал реальную дату открытия Турции для россиян

Турецкий эксперт назвал реальную дату открытия Турции для россиян

Турецкий эксперт назвал реальную дату открытия Турции для россиян Маргарита АлексеенкоГюнтай Шимшек, являющийся обозревателем турецкой газеты Habertürk, озвучил свой неблагоприятный сценарий по поводу открытия Турции для российских туристов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх